Estrazione Million Day oggi 11 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Quello con l’estrazione del Million Day è senza ombra di dubbio uno degli appuntamenti più attesi del giorno. Quotidianamente, infatti, alle ore 19.00 è prevista l’estrazione di questa lotteria, con tantissimi italiani che trattengono il fiato in attesa di conoscere il verdetto che viene emanato. In palio, infatti, per tutti i biglietti vincenti, c’è la possibilità di portare a casa una cifra a dir poco considerevole pari a niente poco di meno che un milione di euro. Di seguito andremo a spiegare come fare per tentare la sorte grazie a questa lotteria, ma in ogni caso si tratta di una vera e propria manna dal cielo per tutti gli amanti del genere.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle varie lotterie che tengono compagnia ogni giorno a tantissimi italiani e per essere sempre aggiornato sulle estrazioni giornaliere della lotteria del Million Day, allora CLICCA QUI!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 11 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 11 marzo | Come si gioca

Per tentare la fortuna non dovrai fare altro che comprare un biglietto al costo di 1 € in una ricevitoria e scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55. A questo punto, devi solo aspettare l’estrazione che si tiene ogni giorno alle ore 19.00 ed incrociare le dita. Se avrai indovinato la combinazione in questione, riceverai un milione di euro!

Estrazione Million Day oggi 11 marzo | Gioca responsabile

Alla fine della fiera, ricorda sempre di giocare in maniera responsabile per tenere a bada sempre di giocare responsabilmente. Questi i numeri sorteggiati ieri 10 marzo.