Francesca De André a Pomeriggio 5: la scollatura dell’abito è esagerata, spunta il piercing proprio lì.

Il salotto della D’Urso, si sa, è pieno di notevoli opinioniste. Donne belle, ma soprattutto capaci di attirare l’attenzione del pubblico. Tra queste c’è lei. Francesca De André. La modella, nipote dell’indimenticabile Fabrizio De Andrè, è infatti una degli ospiti fissi della trasmissione pomeridiana Pomeriggio 5, nelle vesti di opinionista. Anche oggi, lunedì 11 marzo 2019, la bella Francesca era in studio, intervenuta nella seconda parte della trasmissione, relativa al gossip e alle notizie di intrattenimento. Come sempre, la bella opinionista si è fatta notare. Il motivo? Stavolta non sono le sue parole, ma un dettaglio che non è sfuggito agli occhi del pubblico, né della sua amica opinionista Karina Cascella, anche lei presente in studio. Vediamo di cosa si tratta.

Francesca De André a Pomeriggio 5: la scollatura dell’abito è esagerata e mette in mostra il piercing

La bella Francesca, nello studio di Barbara D’Urso, ha raccontato della sua nuova storia con Giorgio, il suo nuovo fidanzato toscano. Un ragazzo semplice, che non fa parte del mondo dello spettacolo, che ha conquistato il cuore della bella modella.Una storia che ha attirato l’attenzione del pubblico, ma non come un altro dettaglio. Il look assolutamente sexy della De André mette in mostra tutte le sue forme e non solo: dalla profonda scollatura dell’abito nero indossato da Francesca, spunta un piercing proprio lì. Una posizione davvero sensuale, che non è sfuggita agli occhi del pubblico. Questo grazie anche all’intervento di Karina Cascella, altra opinionista della trasmissione, che ha invitato esplicitamente tutti a guardare proprio lì: Ma avete visto il piercing della De Andrè?”. Immancabile quindi il primo piano sull’attraente scollatura.

