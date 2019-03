Torta a tema e auguri personalizzati per l’ultima figlia, Isabel, del noto ex calciatore e della conduttrice tv Ilary Blasi. La piccola di casa ha compiuto infatti da poco 3 anni e i genitori le hanno dedicato un party a tema rosa con Minnie protagonista e con una torta a tre piani molto speciale. Tutta la famiglia si è riunita per la festa e la zia Melory ha postato tutte le foto dei vari addobbi. L’ex calciatore, in dolcevita bianco e jeans, non trattiene la sua felicità del momento e sfoggia un sorriso smagliante nella varie foto postate. Ma scopriamo insieme la dedica che Francesco Totti ha fatto a sua figlia Isabel.

Francesco Totti innamorato della figlia: ecco la dedica per il compleanno

“Auguri amore mio, già sono passati 3 anni…ti amo”. Questa è la dolcissima dedica di Francesco Totti alla figlia Isabel che ha festeggiato da poco i tre anni. Nella foto è presente l’ex calciatore con in braccio la figlia Isabel, entrambi felicissimi. La piccola, che si avvinghia dolcemente al papà, ha un trucco sul visino, le calzine antiscivolo ai piedi e uno sguardo vispo e allegro. Totti sceglie spesso di pubblicare post in versione papà soprattutto sul suo profilo social. Proprio pochi giorni fa infatti ha pubblicato uno scatto sulla neve con Chanel e un’altra foto invece con Christian durante una partita di basket.