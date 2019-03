Gemma e Rocco, La Decisione: la dama di Torino e Fredella non sono andati incontro all’happy end. Cosa è successo.

Sta per andare in onda oggi, lunedì 11 marzo 2019, una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni sembrano parlare di un grande ritorno, almeno a livello nominale, di Giorgio Manetti nella storia di Gemma Galgani e Rocco Fredella. L’appuntamento con il trono over di Uomini e Donne torna oggi pomeriggio alle 14, la puntata doveva essere incentrata principalmente sulla scelta di Gemma Galgani nei confronti di Rocco Fredella, ma pare che nulla sia andato come previsto.

Trono Over, Gemma e Rocco al castello: La Decisione

Alcuni giorni fa è stata registrata una scelta proprio al Castello, tra Gemma e Rocco che veniva intitolata La Decisione. Anche se si pensava che venisse trasmessa in Prime Time abbiamo invece scoperto che la puntata speciale tra Gemma e Rocco verrà verrà trasmessa normalmente nel classico orario pomeridiano. Gemma e Rocco sembravano pronti a trascorrere la vita insieme: lui è molto preso, ma allo stesso tempo chiedeva a Gemma di vivere la loro storia in maniera più intima. L’uomo così ha deciso di organizzare per Gemma una serata speciale all’interno del Castello dove sono state fatte le scelte dei tronisti. Le anticipazioni, visto che la puntata speciale è stata registrata alcuni giorni fa, pare che raccontino di una puntata per niente positiva.

Gemma e Rocco litigano per Giorgio Manetti

La dama di Torino sembra che sia stato molto infastidita dal comportamento di Rocco Fredella poiché il suo corteggiatore, per organizzare il tutto, ha chiesto aiuto a una persona dell’entourage che aveva già organizzato le esterni per Gemma quando stava con Giorgio Manetti. A questo punto la Galgani ha accusato Rocco di essere solamente in cerca di pubblicità. Superato questo momento però tutto sembrava andare per il meglio. Invece a quanto pare la Galgani a fine serata ha deciso di trascorrere la notte da sola e Rocco quindi pare che abbia chiuso la sua frequentazione con la dama di Torino.

