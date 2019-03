Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? Arriva la risposta di lei.

Da giorni oramai non si fa altro che parlare di loro due nuovamente. Per anni hanno fatto sognare i fan della trasmissione Uomini e Donne. Quando poi si sono lasciati in molti hanno storto il naso. Oggi però il gossip torna a riempire pagine e pagine dei loro nomi uno di fianco all’altro. Stiamo parlando di Andrea Damante e Giulia De Lellis e di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Dopo la separazione l’ex tronista e la fashion blogger si sono allontanati ed ognuno è andato per la sua strada. Giulia ha trovato un nuovo amore nel cantante Irama e Andrea si è immerso anima e corpo nel suo lavoro di dj. Da giorni però le cose sembrano essere cambiate. Dopo la separazione tra Giulia e Irama, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero i due ex protagonisti di Uomini e Donne di nuovo insieme. Pochi giorni fa così è stata fatta la fatidica domanda alla De Lellis: “Giulia, tu e Andrea state insieme?”. La sua risposta lascia tutti a bocca aperta.

Giulia De Lellis è tornata con Andrea Damante: la risposta di lei in discoteca mette a tacere tutti

Durante una serata in discoteca a Padova, sabato scorso Giulia fa finalmente chiarezza sulla sua presunta relazione con Andrea Damante. L’ex corteggiatrice romana non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale, dunque ciò che riportiamo va preso con le pinze. In un video girato da alcune fan in discoteca, a Padova, sabato scorso Giulia, alla domanda se fosse fidanzata ha risposto di essere single e che per ora le va di pensare soltanto a se stessa. Ovviamente non possiamo sapere se la De Lellis abbia detto la verità o se vuole soltanto mantenere segreta la sua relazione con Andrea. Ciò che è certo è che una risposta del genere ha lasciato letteralmente a bocca aperta i fan.

