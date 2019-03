Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: incidente sexy in diretta televisiva. La conduttrice deve fare i conti con un problemino al vestito.

La Marcuzzi è certamente una delle donne più ammirate della televisione italiana e la sua bellezza ha indubbiamente contribuito a questo suo successo.

Durante la puntata de “L’isola dei famosi” di questa sera, il vestito indossato dalla conduttrice ha attirato, in maniera inevitabile, l’attenzione del pubblico a casa.

Alessia Marcuzzi: incidente sexy in diretta televisiva

Alessia Marcuzzi deve fare i conti con la bretella del vestito che le cade continuamente. Durante i collegamenti con l’Honduras, la bella showgirl è spesso disturbata da questo problemino.

Puntata movimentata stasera all’Isola dei Famosi. La trasmissione si è, infatti, aperta con le scuse di Alessia a Riccardo Fogli per la questione relativa al presunto tradimento della moglie Karin Trentini. La conduttrice, a cuore aperto, ha voluto porgere le sue scuse al cantante, confessandogli di aver avuto un’importante lezione di vita dal comportamento avuto da Fogli durante la settimana.

Intanto, nel corso della puntata, è arrivato in studio l’eliminato Jeremias che ha riabbracciato la sorella Cecilia visibilmente emozionata nel rivedere il fratello. Cecilia qualche minuto prima è stata “richiamata” da Alessia per aver usato lo smartphone in diretta al termine della pubblicità. E la bella argentina si è giustificata dicendo che era intenta a chattare con la sorella Belen.

Insomma, una serata particolare per Alessia Marcuzzi, che oltre ai problemi generati dal vestito, deve tenere conto delle opinioni del popolo del web, il quale ultimamente non ha riservato proprio belle parole alla conduttrice, prendendo di mira il suo account Instagram.

