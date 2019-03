Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez contro Soleil: le parole dell’argentina

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez contro Soleil. Fonti vicine a Cecilia riferiscono che avrebbe espresso dei dubbi nei confronti di Soleil, dichiarando che quest’ultima stia recitando una parte.

A rivelarlo Novella 2000, secondo cui Cecilia Rodriguez non apprezzerebbe molto la nuova fidanzata del fratello. Fonti vicine a Cecilia riferiscono, infatti, che l’argentina espresso forti dubbi nei confronti di Soleil e sarebbe convinta che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stia recitando con suo fratello Jeremias.

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stata piuttosto movimentata per Cecilia.

Interrogata da Alessia Marcuzzi infatti la Rodriguez non è apparsa entusiasta all’idea di conoscere la nuova fidanzata del fratello.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez contro Soleil

Jeremias Rodriguez è stato eliminato nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, con il disappunto di Cecilia. Però durante l’avventura sull’isola, il fratello Rodriguez ha trovato l’amore con l’ex concorrente di “Uomini e donne” Soleil Sorge.

L’amore fra i due è nato praticamente subito. Un colpo di fulmine a cui però qualcuno della famiglia Rodriguez non crederebbe.

Cecilia infatti non avrebbe particolare simpatia per Soleil: “Pare che Cecilia Rodriguez non sopporti Soleil Sorge”, fa sapere la rubrica “Sussurri e Grida” di “Novella2000”.

Cecilia non crederebbe all’interesse di lei per il fratello, perché la ragazza “pare stia recitando un copione”.

Che Cechu sia protettiva nei confronti del fratello Jeremias è risaputo, eppure le sue dichiarazioni in merito a Soleil hanno lasciato a bocca aperta sia il pubblico che gli opinionisti dell’Isola dei famosi. Le motivazioni di questo pensiero poco carino nei confronti della nuova coppia non sono state ben spiegate – suscitando così il disappunto sia di Alda D’Eusanio che di Alba Parietti.

Intanto, molti utenti del web ritengono anzi che questo flirt sia stato architettato dai produttori e dagli autori del reality per aumentare lo share. Proprio come fatto per la questione che ha visto come protagonisti Fabrizio Corona, Riccardo Fogli e sua moglie Karin.

