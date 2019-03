Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi chiede scusa a Riccardo Fogli. La conduttrice porge le sue scuse al cantante dopo le polemiche della scorsa puntata.

Alessia Marcuzzi apre la puntata dell’Isola dei Famosi con un insolito silenzio in studio. La conduttrice, dopo le polemiche generate nella scorsa puntata per l’intervento di Corona contro Riccardo Fogli, ha voluto porgere immediatamente le sue scuse al cantante a suo nome e a nome del programma.

Durante la settimana, Alessia è stata presa di mira sui social network. I followers le hanno riservato parole pesantissime. I suoi fan, infatti, si aspettavano una presa di posizione della conduttrice dopo l’intervento di Fabrizio Corona.

Inoltre, dopo che l’autore e alcuni collaboratori del programma sono stati licenziati, molti hanno addirittura sperato che fosse riservato lo stesso trattamento per la conduttrice. Agli occhi del pubblico da casa, infatti, Alessia è stata considerata tra i primi responsabili dell’umiliazione di Riccardo Fogli in diretta.

Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi chiede scusa a Riccardo Fogli

Riccardo Fogli si trovava alla postazione della nomination. Immediatamente Alessia si rivolge al cantante: “Io ti devo chiedere scusa Riccardo. La scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova e ti devo chiedere scusa perchè non mi aspettavo la tua reazione. Ho sottovalutato tante cose. Credevo fossi più forte. La cosa peggiore è che non sono riuscita a trasmetterti il mio affetto. Sono rimasta fredda e io non sono così.” E ha continuato: “Mi hai dato una grande lezione di vita. Con il tuo comportamento mi hai insegnato tante cose. Sono parole di getto che mi vengono dal cuore. Ti chiedo davvero scusa”.

Il cantante, con gli occhi lucidi e visibilmente commosso, è poi tornato dagli altri naufraghi. E così, la puntata può continuare.

