Isola dei Famosi 2019, colpo di scena a poche ore dalla puntata di stasera

Isola dei Famosi 2019, clamoroso colpo di scena dopo l’abbandono del programma da parte di altri naufraghi. E’ il caso di dire che la vicenda Riccardo Fogli – Fabrizio Corona ha scioccato un po’ tutti e la produzione del programma ha dovuto prendere delle decisioni drastiche. Non a caso, infatti, alcuni autori sono stati licenziati. Insomma, una vera e propria bufera quella che si è abbattuta sul programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Tuttavia, è ancora tutto in mutamento. Molto probabilmente, fino alla prossima puntata, ci saranno ancora molte cose da cambiare e da rimettere al proprio posto. La produzione, come detto, ha dovuto prendere una decisione abbastanza drastica. Un vero e proprio colpo di scena per l’Isola dei Famosi 2019: adesso, sono tutti al televoto.

Isola dei Famosi 2019, colpo di scena: tutti al televoto

A poche ore dalla puntata che andrà in onda proprio questa sera su Canale 5, la produzione Mediaset ha capito che era il momento di prendere una decisione abbastanza drastica sui naufraghi. Naufraghi che di sicuro non saranno molto contenti. Infatti, dopo che l’ultimo televoto è stato annullato a causa dell’abbandono dell’Isola da parte di Ghezzal, adesso, sono tutti al televoto. Senza distinzioni. Insomma, sarà una puntata sfavillante quella di stasera in tv con un colpo di scena abbastanza clamoroso. A riportare la notizia della decisione presa dai responsabili e gli autori de ‘L’Isola dei Famosi’ è il famosissimo, Davide Maggio. Nella puntata di questa sera ci saranno, comunque, le prove ricompensa e prove leader, e l’attesissima sfida tra Soleil Sorge ed Ariadna Romero. Insomma, i naufraghi – se riusciranno a superare la prova – potranno anche consolarsi con una bella razione di cibo messa a disposizione per loro come premio.

Isola dei Famosi 2019, perché Ghezzal ha abbandonato il gioco?

Ghezzal ha veramente spiazzato tutti con la sua decisione di abbandonare il gioco. Ormai, era entrato perfettamente nei meccanismi e la sua presenza era anche diventata abbastanza importante. Ultimamente, aveva anche avuto un litigio con uno dei naufraghi e diversi videoclip raccontavano anche di questa vicenda.

Il motivo per cui ha abbandonato l’Isola, stando a quanto riporta il sito ufficiale del programma, va ricercato in un suo momento di introspezione profonda. Probabilmente, si sarà sentito molto provato e per questo ha deciso per il ritorno a casa.