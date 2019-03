Jed Allan è morto: dopo Luke Perry muore un altro attore di Beverly Hills

La serie TV Beverly Hills 90210 ha accompagnato tantissime generazioni fino a diventare quasi una icona della televisione in senso assoluto. E’, infatti, tra le più seguite di sempre e per questo motivo ha lasciato il segno in tutti la recente morte dell’attore Luke Perry. Adesso, per tutti i fan di questo show arriva un’altra brutta notizia ed anche in questo caso le parole vengono a mancare.



E’ morto, infatti, nella giornata di ieri un’altra colonna portante di questa serie, vale a dire Jed Allan. Nella soap opera indossava i panni di Channing Creighton ‘C.C.’ Capwell, il patriarca della famiglia rivale dei Lockridge. A dare la notizia è il figlio, tramite un lungo post che lui stesso ha condiviso su Facebook.

Jed Allan è morto, altro lutto per Beverly Hills

“È morto serenamente circondato dalla sua famiglia ed è stato amato tanto da noi e da tanti altri”. Questo il messaggio che ha condiviso con i fan del padre il figlio Rick Brown. L’attore è nato il 1 marzo 1935 a New York, più precisamente nel quartiere del Bronx ed ora ha lasciato, all’età di 84 anni, un grande vuoto nel cuore di tutti coloro i quali non si sono persi una tappa della sua lunghissima carriera.