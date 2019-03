Durante la puntata dell’11 marzo 2019 de l’Isola dei Famosi, è entrato Jeremias Rodriguez in studio dopo la sua eliminazione.

L’eliminato dell’ottava puntata de L’isola dei Famosi 2019 è stato Jeremias Rodriguez. Il pubblico ha deciso di mandare via il giovane argentino e nella puntata di stasera, 11 marzo 2019, è entrato nello studio e si è confrontato con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez fa il latin lover quando vede Alessia Marcuzzi

L’argentino Jeremias Rodriguez, è stato eliminato durante l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2019. Nella puntata di oggi, 11 marzo 2019, è entrato negli studi di Mediaset per raccontare la sua esperienza ormai giunta al termine.

L’ormai ex naufrago ha avuto un percorso un po’ travagliato in Honduras ma è stato anche tanto importante perchè gli ha regalato l’amore, quello di Soleil Sorge.

Entrato in studio, Jeremias ha fatto un bellissimo complimento alla conduttrice del programma, Alessia Marcuzzi: “Se sapevo che eri così bella mi facevo eliminare prima”.

Ha poi aggiunto sulla sua esperienza:

“Sto molto bene. Penso che si sia visto il mio rapporto con Soleil, non mi nascondo. Mi sono comportato come mi hanno insegnato a casa, sono cresciuto con tre donne. Per me la donna è la parte da proteggere della mia famiglia. Mi hanno insegnato così”.

Jeremias ha parlato del fatto che, forse, Ariadna ci ha provato un po’ con lui quando è arrivata sull’isola. Le sue parole:

“Su Ariadna posso dire che appena arrivata già mi diceva “Ti voglio bene”, cose molto affettuose. Non so, per me le relazioni umane sono importanti e devono esserci basi solide per dire certe cose. Mi sembrava un pò esagerata”.

Spero che vincerà Riccardo Fogli”.

Dopo un caloroso abbraccio con la sorella Cecilia Rodriguez, si è poi seduto accanto a lei.

