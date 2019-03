Joe Bastianich, attaccato sui social: ecco il post che ha scatenato la bufera. La foto della sua cena è stata poco apprezzata dai suoi follower.

Joe Bastianich, chef stellato e famoso soprattutto per essere uno dei giudici del programma di cucina Masterchef, è stato attaccato sui social, in particolar modo su Instagram, per aver pubblicato su una foto di un piatto che a molti utenti è sembrata sgradevole. Lo chef stellato, che ultimamente si trova negli Stati Uniti, ha condiviso con i suoi follower la foto della sua cena un po’ “splatter”, definita così da molti utenti. Ma scopriamo meglio insieme di quale piatto si tratta.

La foto postata dal giudice di Masterchef, presenta un piatto a base di carne di piccione. La didascalia che accompagna lo scatto recita: “Squab me baby. Now you pick the red wine!”, squab è il termine inglese che indica proprio la carne di piccione. A molti dei suoi follower però non è andata giù la foto. Infatti sono stati diversi i commenti che includevano le parole “disgusto” e “schifo” rivolte alla foto “cruda” del piatto. Molti altri invece sono rivolti allo stesso Bastianich come “te la potevi risparmiare” o ancora “bisognerebbe avere rispetto del cibo, specie se animale”. Al momento però lo chef ha preferito il silenzio invece di rispondere alla raffica di commenti sprezzanti.

