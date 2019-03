Laura Barriales si stende, ma l’abito è troppo corto: fans in delirio

Laura Barriales è sempre sulla cresta dell’onda: la showgirl spagnola ha spiazzato tutti con l’ultima foto pubblicata su Instagram in cui la si vede distesa su un divano con qualche dettaglio di troppo che avrà attirato l’attenzione dei maschietti. Laura Barriales è una delle showgirl più belle ed attraenti in circolazione che, tra l’altro, da poco è anche diventata mamma. Sì, proprio il 30 ottobre scorso è nata sua figlia: Melania. Adesso, Laura è tornata più in forma di prima dopo la gravidanza. Sappiamo tutti quanto sia difficile perdere quei chili di troppo, ma lei ci è riuscita benissimo. La piccola Melania è arrivata dopo un anno dalle nozze con l’imprenditore Fabio Cattaneo. Una splendida notizia che ha reso molto felici entrambi.

Laura Barriales lascia tutti di stucco

Laura Barriales si stende sul divanetto con molta disinvoltura, con un vestitino che si alza e fa girare la testa un po’ a tutti. Naturale che sia così, di fronte a cotanta bellezza. Nel suo post su Instagram c’è scritto: “Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo/a, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo. 😉👍🏼 #behappy #smile #stica**i”

Insomma, ci sembra un contrattacco. Laura Barriales sembra essersi messa sulla difensiva dopo un episodio increscioso. Chissà a chi fa riferimento questo post. Chissà chi sono quelle persone che non vogliono vedere il sorriso sul suo splendido viso. Tuttavia, possiamo notare anche un dettaglio che non può passare inosservato: quell’hashtag con ‘stica***’. Beh, c’è da dire che l’italiano l’ha imparato bene. Ma proprio bene, in tutte le sue forme.