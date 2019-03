Meghan Markle al Commowealth Day: il suo abito sorprende tutti

La moglie di Harry non smette mai di stupire. Ed anche in occasione del Commowealth Day, Meghan Markle ha letteralmente incantato tutti. Il suo outfit, bisogna ammetterlo, era davvero semplice. Ma risaltava a pieno la sua bellezza. Non è assolutamente la prima volta che Meghan è al centro dell’attenzione per il suo abbigliamento. Proprio in un recente articolo, infatti, vi avevamo anticipato qualcosa in occasione di un altro evento. Ed è stato così anche questa volta. Soltanto che, in quest’occasione, Meghan si è davvero superata. Risultando agli occhi di tutti davvero incantevole. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Bella e raggiante più che mai. Questo è, infatti, l’ultimo ritratto di Meghan Markle. La duchessa di Sussex ha partecipato, insieme a suo marito Harry, al Commowealth Day. Agli occhi di tutti, infatti, la donna è apparsa davvero in gran forma, nonostante la sua gravidanza. Ma, soprattutto, più bella e sorridente che mai. Ovviamente, non è passato assolutamente inosservato il suo outfit. Come dicevamo precedentemente, infatti, il suo abbigliamento era davvero semplice. Ma, allo stesso tempo, elegante e raffinato. D’altra parte, non potevamo aspettarci diversamente. Ma com’era nello specifico? Per questa indimenticabile occasione, infatti, Meghan ha deciso di indossare un bellissimo trench colore verde. Disegnato da un famoso stilista di Montreal. Ma non solo. Perché a catturare l’attenzione sono stati alcuni particolare presenti sul cappotto. Parliamo, infatti, di alcuni decorazioni di cristallo nero. Insomma, un connubio davvero perfetto. E, tra l’altro, approvato dai numerosi studenti canadesi. E non solo.