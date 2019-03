Mercedesz Henger, la rivelazione choc: “Sta passando davvero un brutto momento”

Mercedesz Henger in una intervista ha rivelato parecchi retroscena della sua relazione con il fidanzato Lucas Peracchi. La figlia di Eva Henger, e l’ex tronista di Uomini e Donne sono da poco tornati insieme e tra i due sembra che l’amore sia sbocciato nuovamente. I due, infatti poco più di una settimana fa hanno attraversato una forte crisi di coppia che li ha portati ad allontanarsi. Il tutto è stato documentato dalle esternazioni social di Mercedesz che aveva scritto su Instagram queste parole: “Lucas mi ha lasciato, io me la sono presa tantissimo. Lucas ha cancellato le nostre foto ed io ho scritto quel post. Credo che in molti mi capiranno”. Come sidice in questi casi, dopo la pioggia torna sempre il sereno. E così è stato anche per Mercedesz e Lucas che hanno superato dunque il brutto periodo di crisi. Nonostante ciò però ci sono ancora delle problematiche tra i due e a rivelarlo è proprio la Henger che ha ammesso che il fidanzato non sta passando un bel periodo.

Mercedesz Henger rivelazione sul fidanzato Lucas: “Sta passando un brutto momento”

Dopo la separazione e la conseguente riconciliazione con il fidanzato, Mercedesz ha rilasciato una lunga intervista a Spy dove fa delle interessanti dichiarazioni sul suo amore Lucas: “È un ragazzo molto fragile ma allo stesso tempo dolce e premuroso. Insomma: tutto l’opposto di quello che la sua immagine potrebbe far pensare. Ora, tra l’altro, sta passando anche un momento piuttosto brutto per la perdita di Milù, la sua cagnolina”. Dopo aver tessuto le lodi del suo fidanzato la Henger parla dei motivi che li hanno portati a separarsi: “Mai avrei pensato che mi avrebbe abbandonata da un momento all’altro e in quel modo. Il problema era la distanza, un problema sempre attuale e comune a molte coppie. Lui vive a Castell’Arquato, vicino Piacenza, io a Roma. Lui ama svegliarsi con il suono delle campane, o al massimo, con il cinguettio degli uccelli, mentre io, caos o non caos, sono troppo legata alla mia città. La verità è che io mi sarei dovuta trasferire nella sua città, ma non è facile. Roma è tutto per me. Ora andremo avanti e troveremo il giusto compromesso per salvare il nostro amore”.

