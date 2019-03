Miriam Leone, l’inquadratura da sotto la gonna: si vede tutto

L’attrice Miriam Leone continua a stupirci. Pochi giorni fa, infatti, la bella catanese aveva pubblicato un incantevole scatto in vasca da bagno. Si è mostrata proprio così. Immersa nella calda acqua della sua vasca, ricoperta con della schiuma. Uno scatto, tra l’altro, molto suggestivo. E, d’altra parte, non è assolutamente la prima volta. Così come poche ore fa. L’attrice, infatti, ha condiviso su Instagram uno scatto davvero pazzesco. Ma soprattutto, oseremmo dire, un po’ sbarazzino. Ebbene si. Perché è proprio questa l’impressione che ci da Miriam Leone. Uno scatto davvero semplice, dobbiamo ammetterlo. Ma che, d’altra parte, rende a pieno l’unicità dell’attrice.

Per ulteriori news su Miriam Leone, la sua vita privata, le sue ultime dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi ed, infine, le foto più belle su Instagram –> clicca qui

Miriam Leone, l’inquadratura da sotto la gonna: si vede tutto

Come dicevamo, non è assolutamente la prima volta che Miriam Leone pubblica scatti così audaci. Impossibile, infatti, dimenticare di quando si è mostrata su Instagram con una canottiera praticamente trasparente. In quel caso, infatti, fu un vero e proprio successo per l’attrice. In pochissimo tempo, infatti, la foto aveva conquistato tantissimi “like”. E, d’altra parte, era un po’ impossibile la reazione contraria. La stessa identica cosa sarà capitata poco fa. Miriam, infatti, pubblica su Instagram una foto davvero mozzafiato e curiosa. Si vede chiaramente, infatti, che l’attrice è su una superficie con uno specchio. Inutile dire che, ovviamente, a catturare l’attenzione di tutti sarà stata l’inquadratura. In effetti, è impossibile dire il contrario. Inquadratura dal basso e gonna corta sono il connubio perfetto. Peccato, però, non poter leggere i commenti dei suoi followers. In ogni caso, però, siamo certi che, ancora una volta, sarà stato un successone.