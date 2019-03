Avanti un altro, Paolo Bonolis infuriato: “Non allungare le mani”. L’affermazione del conduttore è rivolta al valletto Daniel Nillson per un suo gesto particolare.

Paolo Bonolis sta vivendo un periodo molto fortunato in Tv. Il noto conduttore romano è ormai un pilastro delle reti Mediaset, e insieme al programma quotidiano “Avanti un altro” che va in onda ogni pomeriggio, a breve tornerà in onda anche in prima serata con un nuova edizione di “Ciao Darwin”. Ma è proprio con “Avanti un altro” che quotidianamente Paolo Bonolis sta avendo un enorme successo anche sui social, perché molti dei momenti divertenti e delle scenette che porta in onda Bonolis insieme a Luca Laurenti o ai tanti altro protagonisti del programma, fanno spesso il giro del web e dei social grazie alle migliaia di condivisioni.

LEGGI ANCHE: Paola Barale a “Domenica In” torna a parlare di Raz Degan: le sue parole spiazzano tutti

Avanti un altro, Paolo Bonolis infuriato: “Non allungare le mani”

In queste ore sta girando infatti un altro curioso video che vede protagonista Paolo Bonolis e il valletto Daniel Nillson. Dopo l’episodio che l’ha visto protagonista con uno schiaffo subito da Paolo Bonolis per aver reagito con una grossa risata ad una gaffe di Luca Laurenti, il valletto di “Avanti un Altro” torna a far parlare di sè a causa di una nuova esilarante gag andata in onda durante la puntata dello scorso mercoledì 6 marzo. Nel corso della trasmissione infatti, Daniel Nilsson è entrato in scena venendo travolto come al solito dall’affetto e dai baci e carezze delle sue numerose fan e mentre Paolo Bonolis cercava di riportare ordine nello studio di Avanti Un Altro, il Bonus e valletto Daniel Nillson avrebbe allungato le mani sulla concorrente che era in gara in quel momento, la giovane e carina Flavia. Immediata e molto divertente la reazione del conduttore, che ha virtualmente tirato le orecchie al valletto richiamandolo all’ordine con queste parole: “Punto numero 1, c’è il fidanzato. 2, per quale motivo hai toccato la signora?”. Un siparietto che ha fatto divertire non poco i presenti in studio e i telespettatori del programma di Canale 5.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dello spettacolo e per essere sempre aggiornato in relazione al programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro”: CLICCA QUI