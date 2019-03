Rosaria Cannavò un attimo prima della doccia: poco spazio all’immaginazione

La ex fidanzata di Christian Panucci e di Antonio Cassano, due volti a dir poco noti del calcio italiano, non ha certo bisogno di particolari presentazioni. La sua bellezza, al pari della sua avvenenza, sono ormai praticamente proverbiali ed anche sui social network continua a riscuotere un successo di primissimo ordine. E, a guardare uno dei suoi ultimi post, capirne il motivo non è molto difficile.

Ha, infatti, condiviso con i suoi tantissimi fan un video a dir poco mozzafiato che la ritrae poco prima di regalarsi una doccia rilassante. Ovviamente la reazione dei suoi seguaci, soprattutto degli uomini, non poteva essere che una.

Rosaria Cannavò prima della doccia

Questo il messaggio condiviso da lei come didascalia di questo post: “E dopo 10km di camminata…che per me sono veramente tanti (per chi mi conosce sa cosa intendo)…vai di doccia pigiama ed ovviamente con il pisolino della domenica”. La sua bellezza è davvero mozzafiato e non si può dare di certo torto a tutti coloro i quali non si perdono una sua foto condivisa su Instagram.