Soleil Sorge e Ariadna Romero, naufraghe dell’edizione in corso de L’Isola dei Famosi, hanno discusso pesantemente.

Soleil Sorge e Ariadna Romero sono due naufraghe de L’Isola dei Famosi 2019. In questi giorni di pioggia e maltempo gli animi sono particolarmente turbati ed i litigi sono all’ordine del giorno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Isola dei Famosi 2019, colpo di scena a poche ore dalla puntata di stasera

Isola dei Famosi, Soleil e Ariadna litigano: volano accuse forti

Soleil Sorge, naufraga leader de L’Isola dei Famosi, in un momento di fame, ha deciso di aprire un cocco e dividerlo con i suoi colleghi in Honduras. La singola porzione però non è arrivata a Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni perchè i due non sempre condividono il pesce pescato con gli altri concorrenti. Per questo motivo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di non dare loro un po’ di cocco.

LEGGI ANCHE—> L’Isola dei Famosi, la dichiarazione shock di Vladimir Luxuria

Alla famosa modella cubana, Ariadna Romero, questo gesto non è andato giù. Così ha preso un pezzo di cocco per se, uno per Bettarini ed uno per Kaspar, affermando: “Il cocco ed il riso sono di tutti”.

Soleil le ha risposto d’istinto: “Sei un animale, non sei un essere umano. Perchè non inizi ad abbaiare? Sei quallida”.

Parole ricche di astio ed odio che hanno fatto entrare nella discussione anche Stefano, il quale ha preso le parti di Ariadna affermando che il pesce era stato offerto a tutti e aggiunge: “A 25 anni ha ancora il latte tra i denti, non sai neanche quello che dici. Non posso mettermi al tuo livello”. Soleil subito si è difesa: “Non ci arrivi al mio livello se a 50 anni stai messo così, ridicolo”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Jeremias Rodriguez ha poi condannato l’atteggiamento di Ariadna, affermando che una donna che ruba il cibo non può essere considerata tale. La showgirl sudamericana ha accusato il colpo ed ha subito replicato su tutte le furie: “È lei la donna invece, quella che aveva puntato Bettarini prima di entrare e poi si è fatta Jeremias Rodriguez!”.

Nel corso della puntata di questa sera non passeranno inosservate le dure dichiarazioni di Ariadna e di Soleil durante la loro lite. Questa sera, 11 marzo 2019, le due naufraghe gareggeranno una contro l’altra per vincere il titolo di nuova leader.

Per ulteriori news su Ariadna Romero, Soleil Sorge, Stefano Bettarini, la loro avventura nel programma L’Isola dei Famosi—> CLICCA QUI