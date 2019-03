Stasera in Tv, lunedì 11 marzo: Il Nome della Rosa | Trama | Cast | Anticipazioni

Questa sera, 11 marzo, andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata della fiction “Il nome della rosa”. Premiato a più riprese, lo scritto di Umberto Eco ha riscosso un successo davvero notevole a tal punto che nel 2018 si è pensato di creare una serie TV, con un cast internazionale, su questa fatica letteraria. E’ stata così realizzata e questa sera andrà di scena la seconda di quattro puntate da 50 minuti l’una.

Stasera in TV, Il nome della rosa: trama

Per chi non lo sapesse, la storia è ambientata nel 1327, quando in Italia la spaccatura tra sovrani e Chiesa era fortissima. Protagonista principale è Guglielmo da Baskerville (interpretato da John Turturro), il quale, insieme al suo fedele Adso da Melk, viene ospitato in un’abbazia benedettina sulle Alpi. Come il romanzo, la fiction tratta le avventure e le peripezie del personaggio fittizio morto successivamente per la pesta nera.

Stasera in TV, Il nome della rosa: cast

La serie in questione è diretta da Giacomo Berretta ed il cast che l’ha realizzata è davvero di primissimo ordine. Questi i nomi di alcuni attori che vi prenderanno parte: John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano etc.

Stasera in TV, Il nome della Rosa: anticipazioni

Nella puntata di stasera vedremo Gugliemo indagare sui vari delitti che tormentano il monastero. Dopo la morte del frate Veneziano infatti, egli cerca di capire cosa sta accadendo ma soprattutto chi è l’artefice di questi delitti. Il primo sospettato è Berengario, un monaco austero, che però viene trovato anch’egli senza vita. Con questo ultimo delitto, Gugliemo nota un particolare dettaglio che collega la lunga serie di delitti: tutti presentano una macchia nera sull’indice destro.