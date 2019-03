Venezia – Palermo in diretta streaming GRATIS, no roja directa

La Serie B riserva sempre uno spettacolo di primissimo ordine e sa sempre come divertire ed entusiasmare i telespettatori. Ancor di più, poi, questo discorso si fa calzante quando scendono in campo squadre di grandissima tradizione. A chiudere questa 27a giornata con il più classico Monday Night ci sarà un testa a testa davvero niente male tra il Venezia ed il Palermo. Da una parte gli uomini di Serse Cosmi dovranno provare a tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre dall’altra i rosanero devono continuare a correre per non lasciarsi sfuggire la promozione diretta.

Si tratta di una sfida davvero molto importante, dunque, per entrambe le compagini, che non si possono permettere in alcun modo un passo falso. Inoltre, al di là di quello che dice la classifica, è un confronto molto equilibrato e difficile da pronosticare.

Venezia – Palermo, come seguirla in streaming

La gara in questione risulta essere, dunque, imperdibile non solo per i tifosi di queste due squadre storiche del calcio italiano ma anche per tutti gli appassionati di questa disciplina sportiva. Essa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sarà riservata ai clienti che hanno un abbonamento con questa piattaforma streaming. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00.

