Vieni da Me, Paolo Conticini svela a Caterina Balivo che la delusione più grande l’ha data a suo padre.

Caterina Balivo torna puntualissima in onda con Vieni da Me, ma la puntata di oggi 11 marzo sembra aprirsi leggermente sottotono: “Il nostro primo pensiero va alle famiglie dei nostri connazionali morti nell’incidente aereo avvenuto ieri. Gli ospiti di oggi sono tanti, ma soprattutto torna oggi con noi Paolo Conticini”.

Paolo Conticini, Vieni da Me: “Ho dato una delusione grande a mio padre”

L’attore Paolo Conticini si è prestato alle domande al buio di Vieni da Me e ha risposto così a diversi quesiti come quello se ha mai parlato male di altri attori e Conticini ha detto di no. “È controproducente, sono invidioso alle volte, ma va bene così, io mi sento un attore molto fortunato, non ho nemmeno mai chiesto delle raccomandazioni, sono troppo orgoglioso. Sicuramente sono stato “segnalato”, ma trovare dei compromessi o degli escamotage per avere un lavoro è brutto”.

Le domande al buio proseguono chiedendo a Conticini se ha mai deluso qualcuno: “Sicuramente, volente o nolente sarà successo, ho deluso sicuramente mio padre: avevo fatto un concorso per entrare nei Vigili del Fuoco, entrarci significava dare una sicurezza economica a tutti. Contemporaneamente feci un provino da attore, mi presero e quindi rinunciai ai pompieri. Mio padre non mi disse niente, non mi parlo, giustamente, perché oggi dopo 25 anni d iquesta attività gli direi che ha ragione. L’attore è un mestiere folle, devono essere troppe coincidenze perché tutto vada bene. Forse oggi a mio figlio gli direi di non farlo mai anzi, se mi chiedessero ora di fare il pompiere lo farei”.

