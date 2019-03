Wanda Nara, abito cortissimo: accavalla le gambe e il pubblico è in delirio

Il nome di Wanda Nara di recente sta circolando soprattutto in ambito calcistico. Da agente, nonché moglie, di Mauro Icardi, infatti, è alle prese con la situazione di tensione che si è creata in casa Inter e da qualche tempo, in qualità di opinionista nonché, in questa sua veste di procuratore, di addetta ai lavori, è ospite fisso dello show “Tiki Taka” in onda la domenica in seconda serata su Canale 5.

Anche ieri sera la trasmissione è andata in onda ed in molti hanno notato, oltre che apprezzato, il suo abito cortissimo. Ogni qual volta che ha accavallato le gambe, infatti, si è visto, se non tutto, quanto meno molto. Trattandosi di una trasmissione calcistica, è seguita soprattutto da uomini che, dunque, avranno apprezzato certamente tanta bellezza.

Wanda Nara, abito cortissimo in diretta: spettatori in delirio

Si tratta di un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato e, d’altronde, non poteva che essere così. Per amor del vero, però, non rappresenta di certo una novità assoluta dal momento che Wanda ci ha abituato a scene di questo tipo. Di recente si era mostrata anche senza pantaloni, per intenderci e per capire quanto lei sia brava a provocare i suoi seguaci.