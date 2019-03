Andrea Damante e Giulia di nuovo insieme, è polemica: “Tutto organizzato”

Sono giornate piene di risvolti e di novità, in particolar modo per quanto riguarda la coppia formata da Andrea Damante e dalla bellissima Giulia De Lellis. I due, infatti, sono tornati insieme ma l’idillio che si era creato è durato molto poco. A romperlo, infatti, ci ha pensato con una serie di storie Pietro Tartaglione, che ha dato la sua versione dei fatti.

Stando a quanto da lui affermato, infatti, la polemica nata dopo la sua storia, infatti, sarebbero spiegabili in maniera piuttosto semplice, tenendo in considerazioni alcuni aspetti che poi è andato ad illustrare in un secondo momento.

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme, scoppia la polemica

Queste le parole che ha usato nelle sue storie condivise su Instagram Pietro Tartaglione: “Sono appena tornato a casa ed ho saputo di questa bellissima notizia. Era avvenuto quello che avevo previsto: ho avuto ragione. Capisco il perché di una reazione così esagerata dopo la mia storia, in cui tra le altre cose non avevo fatto nomi. Loro avevano venduto la notizia in esclusiva a qualche giornale con una paparazzata finta, era tutto organizzato”.

