Antonella Mosetti racconta il dramma della figlia: “L’ha distrutta”

Continua l’appuntamento con Mattino Cinque. Ogni giorno, infatti, Federica Panicucci ci allieta le prime ore del mattino. Intrattenendo i suoi telespettatori con una varietà di argomenti. Nella puntata di ieri, dunque, si è toccato un argomento davvero importante. Parliamo, infatti, della chirurgia estetica. E le conseguenze che essa può provocare. Ad esprimere la sua opinione al riguardo c’è Antonella Mosetti. La quale racconta, in particolare, l’esperienza di sua figlia, subito dopo essersi sottoposta ad alcuni trattamenti di bellezza. Asia Nuccetelli, questo è il nome della ragazza in questione, dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di cambiare aspetto. Che, però, ha provacato non poche reazioni.

Mattino Cinque, Antonella Mosetti racconta il dramma della figlia: “È stata bullizzata”

Come dicevamo quindi, subito dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli ha deciso di rivoluzionare il suo corpo. Stando alle sue parole, infatti, la ragazza si sarebbe sottoposta soltanto a due interventi chirurgici: rinoplastica ed iniezioni di acido ialuronico. Insomma, niente di eclatante. Eppure, però, a detta di Antonella Mosetti, sua figlia è stata fortemente criticata e, soprattutto, bullizzata sui social in seguito a queste operazioni. “Non è mai stata una ragazza che ha voglia di apparire, ma l’odio mediatico che si è scagliato contro di lei l’ha distrutta”, dichiara l’ex di Non è la Rai a Federica Panicucci. Ricordiamo, infatti, che tantissimi dei suoi followers l’avevano accusata ed additata di essere irriconoscibile. Tuttavia, però, nonostante questi attacchi Asia adesso sta molto meglio. E si dice davvero felice e soddisfatta per questo suo cambiamento.