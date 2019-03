Barbara D’Urso contro Corona: “Ora deve chiedermi scusa!”

Fabrizio Corona negli ultimi mesi è stato al centro di scontri e di diatribe praticamente con chiunque. Prima la love story con Asia Argento a dir poco molto discussa, poi il caso Riccardo Fogli (senza ovviamente considerare altre scaramucce occasionali). Negli ultimi giorni ha avuto qualche attimo di tensione con Barbara D’Urso ed è per questo motivo che domani, ed ora è ufficiale, l’ex re dei paparazzi sarà ospite proprio del programma “Live – Non è la D’Urso”.

La scelta di ospitarla non era per niente scontata e per questo ha dovuto spiegarla con dovizia di particolari ai microfoni di “Il Messaggero”: “Ho accettato di averlo in trasmissione solo perché ha insistito e vuole chiedermi pubblicamente scusa per gli attacchi a me e alla mia famiglia”.

Barbara D’Urso contro Corona: “Deve scusarsi in diretta”

Queste le sue parole che chiariscono una volta di più quella che pare essere una decisione destinata a sollevare non poche polemiche: “Da diverso tempo voleva incontrarmi e chiedermi scusa, l’ha fatto tramite il Corriere della Sera ma lo farà in diretta. Perché in diretta sono stata offesa, e in diretta televisiva lo farà”. Ricordiamo che la prima puntata di questo show andrà in onda domani.