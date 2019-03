Belen Rodriguez, costume troppo sgambato: torna la farfallina su Instagram ed è immensa gioia per i followers.

Belen Rodriguez, una delle figure pubbliche più chiacchierate del momento. La sua carriera iniziata nella sua terra d’origine come modella, la vede oggi come una delle showgirl più amate e pagate nel panorama italiano. La sua fama ha incalzato soprattutto in Italia, dove ha ottenuto maggiori successi e riconoscimenti. Ma oltre ad aver preso parte a diversi film come il cinepanettone “Natale in Sudafrica” e a serie tv come “Il commissario Montalbano” e “Don Matteo”, la bellissima Belen si è affermata in particolar modo anche come conduttrice. Infatti nel 2009 ha condotto il programma “Scherzi a parte” e nel 2011 “Sanremo” fino ad arrivare nel 2017 con “Tu si que vales“. Con il suo meraviglioso sorriso e il suo carattere frizzantino ha stregato facilmente il pubblico negli anni. Impossibile non notare la sua bellezza che viene completata comunque da un corpo invidiabile e che, soprattutto sui social, viene molto apprezzato. La bellissima argentina non ha paura di mostrare le sue curve, anzi, attraverso il suo profilo Instagram delizia i suoi follower con foto mozzafiato. Scopriamo insieme qual è l’ultima foto che ha lasciato i suoi seguaci senza parole.

Belen Rodriguez e il costume troppo sgambato: su Instagram torna la leggendaria farfallina

Attualmente Belen vanta ben 8,2 milioni di follower sul suo profilo Instagram e non perde un secondo per poter condividere con loro il suo duro lavoro. La bella argentina infatti si impegna duramente e costantemente in palestra, come lo testimoniano anche le sue storie. E’ molto attenta a ciò che mangia e rispetta le regole alimentari. Sono questi i segreti di bellezza nascosti dal suo meraviglioso fisico asciutto e tonico. Un fisico che le sue follower sognano e che i suoi follower apprezzano animatamente con like e commenti. La Rodriguez però vuole vincere facile, soprattutto quando condivide contenuti di un certo calibro.

Visualizza questo post su Instagram Me fui…. ojalá! @mefuireal Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Mar 10, 2019 at 12:04 PDT

Ovviamente stiamo parlando della foto pubblicata nell’ultima ora. Un’immagine che attira non poco l’attenzione e dove Belen Rodriguez mostra in anteprima uno dei costumi “me fui”, linea creata da lei e dalla sorella Cecilia, della collezione 2019. Il costume mette in risalto tutta la sua bellezza e marca notevolmente le sue curve. Tuttavia c’è un piccolo particolare che non sfugge ai follower. Il noto tatuaggio di Belen Rodriguez, la farfallina, salta fuori grazie al taglio che il costume ha, mettendolo quindi in risalto. Un dettaglio che i suoi follower non si sono lasciati scappare.

