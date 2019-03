Belen Rodriguez, la posa è troppo ‘particolare’: i follower non perdonano

Belen Rodriguez si mette in posa per lo scatto da pubblicare su Instagram: una posa particolare che di sicuro non passa inosservata. Di certo, non naturale. Ma questo lo si poteva immaginare tranquillamente dal momento che è su un set fotografico. E’ il suo lavoro, il suo mestiere, la sua vita. Belen Rodriguez ha lavorato tantissimo nell’ultimo periodo ed è stata più sul set che a casa. Per questo, possiamo immaginare quanto sia abituata a certi scatti. L’ultimo – che poi ha postato su Instagram – la ritrae in una posizione che non passa inosservata. Così, c’è qualcuno che prova a fare un po’ di ironia.

Belen Rodriguez in una posa ‘particolare’: il commento su Instagram

Belen Rodriguez non passa inosservato. Mai. D'altronde, come potrebbe una bellezza come la sua? Così, ad ogni post che pubblica su Instagram si scatena sempre una interessante quantità di persone che commentano e lasciano dei cuoricini. Ci sono migliaia di complimenti ed anche frasi romantiche e sdolcinate. Insomma, ci pare di capire che tra i fan, Belen Rodriguez abbia anche qualcuno che si è innamorato follemente di lei. Tuttavia, non manca qualcuno che prova a fare dell'ironia sulla posa che assume in questa foto:

Belen Rodriguez è in posa per una foto particolare che la ritrae affacciata ad un terrazzo. Ci sono degli elementi da mettere in mostra, come gli stivali o lo spacco dell’abito. Insomma, elementi che non possono passare inosservati. Come detto, però, c’è qualcuno che prova a fare ironia:

“Quando ti fanno una foto in una posizione assolutamente spontanea e comoda”: scrive questo follower su Instagram che prova a scherzare. Beh, non c’è niente di male, si tratta solo di un po’ di semplice ironia per la posa particolare assunta da Belen Rodriguez. Per questo, non possiamo assolutamente parlare dell’attacco di un hater. Tuttavia, si tratta di un commento che è piaciuto a diverse persone. Tra quelli piaciuti a più persone in assoluto sotto questo post. Infatti, come si può vedere, sono ben 21 quelli che hanno cliccato mi piace alle parole sarcastiche.

