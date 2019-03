Ci sarà un ospite internazionale nell’ultima puntata di C’è Posta per Te, sabato 16 marzo. Per l’ultima puntata Maria de Filippi ha deciso di fare un regalo al pubblico.

L’ultima puntata di C’è Posta Per Te, il 16 marzo 2019, vedrà la presenza di un ospite davvero eccezionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> C’è Posta per te, Daniele trova suo padre ma poi decide di chiudere la busta

C’è Posta per Te, ultima puntata: ci sarà un ospite internazionale

Per l’ultimo appuntamento di C’è Posta per Te 2019, che andrà in onda su Canale 5 il 16 marzo 2019 in prima serata, Maria de Filippi ha riservato una grande sorpresa al pubblico del programma. Un ospite davvero eccezionale presenzierà in studio.

LEGGI ANCHE—> Uomini e Donne, Maria De Filippi attacca Gemma Galgani

Parliamo della bellissima e famosa attrice Julia Roberts. La star di Hollywood e premio Oscar con il film Erin Bronckovic, verrà nello studio di Maria De Filippi per realizzare il sogno di un partecipante alla trasmissione Mediaset.

L’elegante donna con uno splendido sorriso è un’icona del cinema. Dopo la favola di Pretty Woman, è diventata una delle donne più popolari d’America. Ha svolto il ruolo di protagonista in tantissimi film, famosi in tutto il mondo e soprattutto a svolto personaggi diversissimi tra loro. È nata il 28 ottobre del ’67 in Georgia ed è una delle attrici campionesse di incassi su scala globale: davvero una star internazionale. È sposata con il cameramann Daniel Moder e con lui ha avuto tre figli: Phinnaeus Walter e Hazel Moder, gemelli, e Henry Daniel.

Insomma, Maria De Filippi ha fatto proprio un bel regalo al suo pubblico ed al suo programma ospitando una donna così importante come lei!

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima attrice Julia Roberts, la sua carriera e la sua vita privata e per sapere tutti gli ospiti ed i partecipanti al programma C’è Posta Per Te—> CLICCA QUI