Chi è Thomas Markle: curiosità e vita privata del padre di Meghan Markle. Il padre della duchessa è sempre al centro del gossip.

Da sempre le vicende legate alla famiglia reale inglese sono uno degli argomenti di discussione preferiti dei cittadini inglesi. Non solo però, anche nel resto d’Europa e del Mondo le vicende dei re, regine e principi d’Inghilterra finiscono spesso in prima pagina su tabloid e settimanali. I matrimoni dei principini William e Harry con le loro rispettive mogli, sono stati gli ultimi due eventi in ordine cronologico a suscitare grande entusiasmo da parte di coloro i quali seguono da vicino le vicende della loro famiglia. Soprattutto in occasione del matrimonio di Harry, ci sono stati numerosi episodi chiacchierati, in primis per quanto riguarda la storia di sua moglie Meghan Markle e della sua famiglia, in particolare il padre Thomas Markle.

Chi è Thomas Markle: curiosità

Thomas Markle infatti è più volte finito al centro del gossip scandalistico per via di alcuni scandali che hanno coinvolto la famiglia reale e fatto infuriare la stessa Meghan Markle. Così tanto che l’uomo non è stato presente nel castello di Windsor il giorno delle nozze di sua figlia col principe Harry. Attualmente il padre della star hollywoodiana vive da solo in Messico, dopo aver trascorso parte della sua vita da direttore della fotografia, diventando uno dei più importanti e riconosciuti di questo settore. Ha lavorato dietro le quinte di diversi show televisivi e film.

Chi è Thomas Markle: vita privata

Quando Thomas Markle conobbe la madre di Meghan, Doria Radlan, lui aveva già due figli nati da una precedente relazione. Dopo essersi sposato con Dorian nel 1979, nacque poi l’attrice americana. La stessa Meghan ha più volte raccontato l’esperienza traumatica del divorzio dei suoi genitori, evento che avvenne quando lei aveva appena sette anni. Da quel momento però, Meghan Markle ha avuto sempre un ottimo rapporto con suo padre Thomas, il quale secondo alcune indiscrezioni avrebbe più volte dato una mano economicamente a Meghan nei suoi primi anni di carriera cinematografica. Sembra inoltre che Thomas Markle avrebbe avuto un vero e proprio debole per la figlia minore Meghan, tanto da far adirare i suoi altri due figli Thomas Jr e Samantha Yvonne, i quali hanno più volte definito nel corso di interviste “ingrata” e “arrivista” la loro sorella Meghan.

Un altro episodio della vita di Thomas Markle è molto curioso e degno di nota. Secondo alcuni tabloid infatti, proprio mentre stava divorziando da Doria Radlan, Thomas Markle avrebbe vinto alla lotteria, ma un amico gli avrebbe rubato la vincita. Da quel momento in poi Thomas non si è di fatto più ripreso, sia fisicamente e mentalmente ma soprattutto economicamente, arrivando addirittura a ricreare un finto scoop di gossip da rivendere ai giornali scandalistici per guadagnare 100 mila dollari. Il finto servizio fotografico avrebbe non solo fatto infuriare Kensington Palace, ma avrebbe anche provocato un malore al padre di Meghan che fu costretto così a disertare le nozze della figlia.

