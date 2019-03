Chiara Ferragni PRIMA E DOPO: spunta una sua foto da bambina. La famosa fashion blogger condivide un tenero scatto con i suoi fan. Ecco com’era a 14 anni.

Momento amarcord per Chiara Ferragni. Sul suo profilo Instagram, la bella fashion blogger ha deciso di condividere con i suoi followers alcuni scatti del passato.

Tante sono le foto che ritraggono Chiara agli esordi della sua brillante carriera. I primi outfit, i primi post sul suo blog “The Blonde Salad” e le sue prime collaborazioni con i brand di fama mondiale.

Tra migliaia di foto, video e dediche a suo figlio Leone, ogni tanto tra le stories della blogger cremonese, spuntano foto-racconti attraverso cui Chiara comunica ai suoi followers tutto ciò che ha preceduto il suo successo attuale e tutti i traguardi raggiunti con determinazione e sacrificio.

Chiara Ferragni PRIMA E DOPO: spunta una sua foto da bambina

La story che non è passata inosservata è quella che ritrae un “prima e dopo” di Chiara Ferragni. La blogger mette a paragone una foto di quando aveva 14 anni con una attuale. Con la didascalia “Chiara at 14. Chiara at 31”.

La somiglianza è impressionante. L’imprenditrice digitale sembra non essere affatto cambiata, a parte il colore più chiaro di capelli.

Non è la prima volta che Chiara delizia i suoi fan con scatti di questo tipo. Anche se, da quando ci sono Leone e Fedez nella sua vita, sembra spesso mettere la famiglia al centro del suo mondo; ovviamente scatenando anche qualche piccola polemica. Come quando, l’influencer più famosa del mondo ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto romantico con il marito Fedez, disgustando però i suoi followers a causa dei piedi di Fedez!

Insomma, nel bene o nel male, basta che si parli dei Ferragnez!

