Diletta Leotta pronta per l’allenamento: la maglia è troppo scollata.

Diletta Leotta è una delle giornaliste e conduttrici televisive e radiofoniche più amata dagli italiani. Un mix perfetto di bellezza e professionalità hanno conquistato letteralmente i telespettatori. Da anni oramai entra nelle case degli italiani attraverso è le trasmissioni sportive televisive che conduce magistralmente. Bella e brava dunque. Si, perché la bellezza della bionda conduttrice è davvero innegabile. Quest’ultima viene mostrata spesso attraverso il suo profilo Instagram personale. Leotta infatti è una vera e propria star dei social. Con frequenza posta foto delle sue giornate, tra lavoro, relax, famiglia e sport. Insomma una panoramica a 360 gradi della sua vita racchiusa in delle istantanee. In questo modo Diletta tiene aggiornati tutti i suoi fan della sua vita. Fan che non smettono di crescere in numero. Sono infatti più di 4 milioni oramai i seguaci della bionda presentatrice tv e non smettono di aumentare giorno dopo giorno. Pochi minuti fa Diletta ha postato un selfie che ha fatto letteralmente impazzire i suoi followers. Un autoscatto in tenuta ginnica davvero mozzafiato.

Diletta Leotta la maglia aderente è troppo scollata: fan in delirio

Pochi minuti fa Diletta Leotta ha postato sul suo profilo Instagram un selfie che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. La bionda conduttrice indossa un completo da ginnastica nero aderente con una canottiera avente una profonda scollatura sul petto. Il dettaglio non è passato inosservato ai suoi seguaci che hanno immediatamente inondato di like e commenti positivi il post. In meno di un’ora la foto ha infatti già raggiunto gli oltre cento mila cuoricini. Nello scatto Diletta oltre al completo ginnico indossa un cappellino con la visiera ed è baciata da un raggio di sole che gli illumina il viso. Insomma ancora una volta la bella Leotta lascia a bocca aperta tutti i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram #afternoon #training 💪🏻 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Mar 12, 2019 at 10:41 PDT

