Elisa Isoardi di nuovo innamorata: svelato il nome dell’uomo

Sembra proprio che la dolce Elisa Isoardi abbia ritrovato il sorriso. Dopo la fine della sua relazione d’amore con Matteo Salvini, la conduttrice de La Prova del Cuoco sia riuscita ad aprire di nuovo il suo cuore. Per ora non è nulla di certo, sia chiaro. Ma, stando a ciò che scrive il settimanale Diva e Donna, sembra proprio che Elisa abbia dimenticato completamente l’ex premier. La loro storia, infatti, è terminata nel settembre scorso. Anche se, dopo tale evento, tantissime sono state le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma. Ed, infatti, proprio in uno dei nostri articoli, vi avevamo anticipato qualcosa. Tuttavia, però, la situazione sembra essere totalmente cambiata.

Per ulteriori news su Elisa Isoardi, la sua vita privata, le sue ultime dichiarazioni, i suoi prossimi impegni lavorativi ed, infine, le foto più belle su Instagram –> clicca qui

Elisa Isoardi di nuovo innamorata: svelato il nome dell’uomo

In fondo c’era qualcosa nell’aria. In recenti articoli, infatti, vi avevamo parlato di due sorprese che Elisa Isoardi aveva ricevuto durante la Prova del Cuoco. La prima nel giorno di San Valentino. In quest’occasione, infatti, la conduttrice del cooking show aveva ricevuto delle rose rosse corredate da un biglietto anonimo. A distanza di giorni, poi, la seconda sorpresa, sempre anonima. Insomma, qualcosa bolliva in pentola. A svelare la verità è il settimanale Diva e Donna. Secondo le foto pubblicate sul giornale, infatti, sembrerebbe che Elisa abbia ritrovato il sorriso. Il fortunato si chiama Alessandro. Ed è un imprenditore davvero molto noto. Naturalmente, per adesso non c’è nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Anche se, a quanto pare, i due sembrerebbero davvero felici. Tanto da aver trascorso un weekend insieme ad Anzio. Insomma, se son rose, fioriranno.