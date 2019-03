Elodie da sballo: vestito trasparente e gambe accavallate, si vede tutto

Elodie è senza ombra di dubbio una delle cantanti emergenti di maggior valore dal momento che in poco tempo è riuscita a farsi apprezzare da molti grazie alle sue doti fuori dal comune. Diventata un volto noto dello spettacolo nostrano grazie alla sua partecipazione al talent show “Amici”, si è ritagliata una fetta di pubblico importante.

Nelle ultime ore su Instagram, dove vanta un seguito davvero notevole, ha condiviso una foto davvero sbalorditiva. La si vede, infatti, accanto al cantante Stash ma è un altro il dettaglio che lascia tutti i suoi seguaci a bocca praticamente spalancata.

Elodie, vestito trasparente e gambe accavallate

Nel post in questione si vede la bellissima cantante accanto a Stash con un vestito trasparente e con le gambe accavallate e questi due elementi non possono non accendere le fantasie dei suoi seguaci su Instagram che sono, nel complesso, circa un milione. Un milione di utenti su Instagram più tutti quelli che si sono aggiunti grazie ai “like” ed alle interazioni che avranno certamente apprezzato questo scatto. E come fare a dar loro torto. Di recente si era anche mostrata nuda in spiaggia.