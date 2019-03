Emma Marrone: “Pensavo di essere guarita”, poi la precisazione

Nel mondo della musica Emma è senza ombra di dubbio una delle artiste più apprezzate, seguite ed amate in senso assoluto. Anche grazie al suo forte senso del sociale e per il suo essere sempre solare e sorridente, oltre che per la sua bellezza. Inoltre, ed è un aspetto assolutamente non di poco conto, è sempre molto attiva sui social network ed in particolar modo su Instagram.

Proprio qui ha condiviso una foto in modalità storie contenente al suo interno una lunga frase che da un lato fa sorridere e dall’altro crea in maniera inevitabile un po’ di apprensione in tutti coloro i quali la amano.

Emma Marrone su Instagram: “Pensavo di essere guarita”

“Ciao a tutti! Solo per dirvi che pensavo di essere guarita. Ma no, non è così. La febbre è tornata. Indubbiamente la capisco. Non ci si stacca così facilmente da una ragazza carina e simpatica come me. All’inizio sembro spigolosa, respingente, ma solo perché non mi fido. La febbre lo ha capito. Si è presa del tempo per conoscermi. Poi ha deciso di restare. A quanto pare. Per sempre”. Queste le sue parole. Di recente ha avuto un duro scontro con alcuni haters.