Estrazione Million Day oggi 12 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Il Million Day è probabilmente una delle lotterie più amate in senso assoluto dagli italiani dal momento che non solo mette in palio una cifra da urlo pari ad un milione di euro per tutti i biglietti vincenti, ma per di più si tratta di un appuntamento giornaliero. Ogni giorno, infatti, potrai tentare la fortuna prendendo parte a questo concorso al costo di solo 1 €. Insomma, si tratta di una occasione non di poco conto che viene riservata a tutti coloro i quali hanno possibilità e voglia di farlo, senza alcun paletto di nessuna natura. Insomma, una vera e propria manna dal cielo per tantissimi giocatori!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 12 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 12 marzo | Come si gioca

Si tratta di una lotteria che offre davvero tantissimi spunti interessanti. Per prendere parte a questa lotteria dovrai semplicemente andare in una ricevitoria ed acquistare un biglietto al costo di 1 € e scegliere poi cinque numeri compresi tra 1 e 55. A questo punto, poi, aspetta le ore 19.00 ed incrocia le dita!

Estrazione Million Day oggi 12 marzo | Gioca responsabile

Detto come si prende parte a questa lotteria, non ci resta altro da fare che augurare a tutti i nostri lettori un grosso in bocca al lupo. Ricorda, però, di giocare sempre in maniera responsabile. Questi, invece, i numeri estratti ieri 11 marzo.