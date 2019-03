Estrazioni Lotto | Superenalotto | 10eLotto | Estrazioni oggi | Ultime estrazioni Lotto e Superenalotto | Estrazioni martedì 12 Marzo 2019

È iniziata una nuova settimana. E come sempre, anche stasera, si terranno le prime estrazioni di questa seconda settimana di Marzo. Inutile dirvi che, come sempre, vi informeremo passo passo su tutte le combinazioni vincenti. A partire dalle ore 20:00 seguiremo in diretta, esclusivamente per i nostri cari lettori, le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Abbiamo creato per una voi uno spazio apposito dove poter vedere tutte le combinazioni vincenti. Nella tabella sottostante, infatti, potrete vedere i numeri estratti. Ed esultare, qualora foste voi i fortunati di questo giro. Perché, è pur vero che esistono quote e probabilità di vincita. Però, c’è anche da dire che si tratta anche di un pizzico di fortuna. Come sempre, vi raccomandiamo di tenere gli occhi sul Superenalotto. Estrazione dopo estrazione, infatti, la sua cifra aumenta sempre di più. Tanto che attualmente è arrivata a delle cifre davvero esorbitanti. Parliamo di circa 118milioni di euro. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Prima di iniziare con le estrazioni, però, vi rammentiamo i numeri estratti di sabato 9 marzo: 9 – 15 – 51 – 70 – 78 – 86 Jolly 17 Superstar 77. Quindi, cosa aspettate? Vale davvero la pena tentare la fortuna.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 12 Marzo: ecco come funziona

Come dicevamo quindi, a partire dalle ore 20:00 vi aggiorneremo in tempo reale sui numeri estratti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ma come procederà l’estrazione? Partiremo innanzitutto con i numeri vincenti del Lotto. In particolare, con la ruota di Milano e Napoli. Ed, infine, a seguire le restanti ruote. Successivamente, poi, vi aggiorneremo sul Superenalotto. E, come detto già, occhi puntati sul jackpot. Arrivato a quota 110 milioni di euro. E per concludere con il 10 e lotto.

Lotto: estrazioni di martedì 12 Marzo 2019 in Diretta ore 20:00

Superenalotto: estrazioni di martedì 12 Marzo 2019 ore 20:00

Numeri e vincite delle estrazioni precedenti

È dal 23 giugno scorso che non viene centrato il famoso “6”. È proprio questo l’obiettivo del gioco. Indovinare tutti i 6 numeri, in modo da poter vincere la famosa cifra del jackpot. Come dicevamo, quindi, è passato quasi un anno da quando, però, non viene conquistata la cifra per intero. Tuttavia, però, in tutti questi mesi non sono mancati affatto i festeggiamenti. Infatti, nonostante non sia stata vinta la somma per intero, nel mese di febbraio. A partire dal 14 febbraio. Quando, a Pescara, è stato conquistato il famoso “5+1”. Il giocatore, infatti, ha vinto circa 581.792,09 euro. Seguono, poi, i 7 vincitori dell’estrazione del 21 febbraio. Non solo 5 numeri su 6. Ma i vincitori sono riusciti a conquistare anche il 4superstar. Ed, infine, anche l’estrazione del 26 febbraio è stata davvero fortunata. Altri 5 giocatori, infatti, sono riusciti a conquistare ben 38 mila ciascuno. Solo perché riusciti ad indovinare cinque numeri su sei. Insomma, da come si può vedere, è stato un mese di febbraio breve ma intenso. Ma non è affatto finita qui. Nonostante, infatti, nel mese di Marzo ci siano stati pochissime estrazioni per il momento, possiamo confermarvi che è iniziato nei migliori dei modi. Nella prima estrazione del mese, infatti, 11 giocatori sono riusciti a conquistare il famoso “5”. Insomma, si prospetta un mese davvero ricco e fortunato. E stasera, invece, come andrà a finire? Nel frattempo, vi riportiamo le singole estrazioni delle settimane precedenti.

Estrazione di sabato 9 marzo: 9 – 15 – 51 – 70 – 78 – 86 Jolly 17 Superstar 77.

Estrazioni di giovedì 7 marzo: 8 – 42 – 51 – 62 – 80 – 84 Jolly 24 Superstar 85.

Estrazione di giovedì 5 marzo: 3 – 6 – 16 – 36 – 56 – 82 Jolly 83 Superstar 35.

Estrazione di sabato 2 marzo: 19 – 34 – 37 – 40 – 66 – 69 Jolly 25 Superstar 65.

Estrazione di giovedì 28 febbraio: 2 – 11 – 50 – 55 – 79 – 85 Jolly 58 Superstar 31.

Estrazione di martedì 26 febbraio: 13 – 25 – 27 – 52 – 66 – 75 Jolly 16 Superstar 69.

Estrazione di sabato 23 febbraio: 5 – 31 – 47 – 60 – 68 – 88 Jolly 62 Superstar 38.

Estrazione di giovedì 21 febbraio: 59 – 11 – 43 – 87 – 90 – 16 Jolly 31 Superstar 39

Estrazione di sabato 16 febbraio: 10 – 17 – 42 – 59 – 61 – 80 Jolly 65 Superstar 64

Estrazione di giovedì 14 febbraio: 4 – 30 – 47 – 76 – 78 – 83 Jolly 53 Superstar 65