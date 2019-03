La fidanzata di Luke Perry, morto il 4 marzo 2019 a seguito di un ictus, ha rotto il silenzio ed ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole sono commoventi.

Wendy Madison Bauer è la compagna di Luke Perry, l’attore morto il 4 marzo 2019 a seguito di un ictus. Ha rilasciato un’intervista davvero commovente.

Luke Perry, la fidanzata rompe il silenzio: le parole commoventi

La fidanzata di Luke Perry, Wendy Madison Bauer, ad una settimana dalla morte del compagno, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto dolorose al magazine People.

“Le innumerevoli e commoventi storie sulla generosità e gentilezza di Luke sono state fonte di consolazione in questo momento difficile. Gli ultimi 11 anni e mezzo con Luke sono stati i più felici della mia vita. Sono grata di avere avuto questo tempo con lui. Voglio ringraziare i suoi figli, la famiglia e gli amici per il loro amore e supporto. Abbiamo trovato conforto l’uno nell’altro e nella consapevolezza che le nostre vite sono state toccate da un uomo straordinario. Ci mancherà tantissimo”: sono state queste le parole della donna che ancora non si capacita del fatto che un improvviso male abbia portato via il suo Luke.

La coppia uscì allo scoperto nel 2007: Wendy e Luke si mostrarono insieme per la prima volta ai GLAAD Media Awards. La donna è una psicoterapeuta ma in passato ha fatto anche l’attrice. Ha partecipato infatti alle serie tv americane, The Mentalist e Dottor House. Wendy e Luke stavano progettando le nozze e la scomparsa del famoso attore di Beverly Hills 90210 è stata un bruttissimo fulmine a ciel sereno che ha cambiato la vita di Wendy per sempre.

A soffrire per la morte improvvisa di Luke Perry anche l’ex moglie dell’attore, Rachel Minnie Sharp ed i figli Jack e Sophie, vittime di un grandissimo dolore.

