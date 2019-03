Giacomo Celentano, la clamorosa rivelazione: “Ecco perché non mi fanno lavorare”

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane. Lo show condotto da Eleonora Daniele. E trasmesso su Rai Uno. Ospite dell’appuntamento odierno è Giacomo, figlio del grande Adriano Celentano e dell’inimitabile Claudia Mori. Durante la sua intervista, il cantautore ha fatto delle scottanti rivelazioni riguardo al suo lavoro. Ed, in particolare, sul motivo per cui non ha più l’attenzione, ormai da anni, da parte dei mass media. Rivelazione che, tra l’altro, ha lui stesso dichiarato un po’ di tempo in un’intervista. E che oggi ha voluto ribadire e sottolineare. Ma allora cosa sarà successo? Secondo Giacomo, infatti, il motivo sarebbe davvero banale. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Giacomo Celentano, le migliori interviste di Storie Italiane e tutto quello che c’è da sapere intono al secondogenito di Claudio Mori –> clicca qui

Leggi anche –> Elisa Isoardi, il racconto da brividi sul tumore: “L’ho scoperto mentre ero in diretta”

Giacomo Celentano, la denuncia a Storie Italiane: “Ecco perché non lavoro in Tv”

Le accuse che lancia Giacomo Celentano sono davvero pesanti. A detta del secondogenito di Adriano e Claudia Mori, infatti, il motivo della sua scomparsa dalla televisione sarebbe da additare alla sua fede cristiana. Ecco cosa dichiara: “Sono circa 10 anni che, a causa del mio percorso di fede, vengo bandito dai mass media”. Stando alle sua parole, quindi, Giacomo non avrebbe più l’attenzione che merita a causa della religione. “Un credente che fa questo mestiere va contro corrente. Per questo, quando presento un brano, mi scartano”, continua il musicista negli studi di Storie Italiane. Tuttavia, però, Giacomo ha le idee chiare. Ed ha realmente intenzione di continuare questo suo percorso. Sia religioso che musicale. Ovviamente, non è mancata la replica a tali accuse. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, esclama: “Mi sembrano ingiuste tali parole. Io ho fatto diverse interviste a Giacomo. Cerca di essere più generoso con le persone che ti danno spazio”.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Teresa e Andrea: arriva l’annuncio definitivo