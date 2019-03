Giulia De Lellis e Andrea Damante, trionfa l’amore: pubblicata la foto del bacio.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra proprio non voler finire mai. La scorsa primavera i due si sono bruscamente separati, lasciando nello sconforto più totale gli affezionatissimi fan. Da allora ne sono successe di cose. Giulia ha intrapreso una relazione con il cantante Irama, mentre Andrea ha fatto un nuovo enigmatico tatuaggio e si è concentrato molto sul suo lavoro da dj. Le loro strade dunque, fino a qualche settimana fa, sembrava non dovessero incrociarsi mai più. Poi però arriva il colpo di scena: Irama annuncia la separazione con Giulia ed il gossip impazza. La voce di un ritorno di fiamma tra Damante e De Lellis si fa sempre più insistente, fino a quando non arrivano le prove. La scorsa settimana infatti, il magazine di Alfonso Signorini, ovvero Chi, ha pubblicato una fotografia in cui si vede Andrea Damante entrare nell’albergo dove alloggiava Giulia De Lellis. Domani però, mercoledì 13 marzo, verrano pubblicate foto ancora più eloquenti.

Giulia De Lellis ed Andrea Damante si baciano: spuntano le foto

Dopo aver pubblicato la foto di Damante che entra nell’hotel milanese in cui alloggiava Giulia, Alfonso Signorini è pronto a pubblicare gli scatti che confermano il ritorno di fiamma tra i due protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Il settimanale Chi infatti domani, mercoledì 13 marzo, pubblicherà un servizio completo, con tanto di foto in cui si vede chiaramente che tra Giulia e Andrea è riesplosa la passione. La prova sta nelle istantanee in cui la De Lellis e Damante si baciano nella casa di lui. Insomma un indizio inequivocabile che conferma quanto detto in queste ultime settimane: tra Giulia e Andrea ha trionfato, nuovamente, l’amore. Anche se, i diretti interessati, non hanno ancora confermato nulla attraverso dichiarazioni pubbliche.

