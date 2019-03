Isola dei Famosi 2019, Soleil Sorge: ecco il significato dei suoi tatuaggi

Continua l’appuntamento con l’adventure reality di Canale 5. Proprio ieri sera, infatti, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Che, dobbiamo ammettere, che si è aperta in modo completamente differente dal solito. Alessia Marcuzzi, infatti, ha voluto chiedere scusa pubblicamente a Riccardo Fogli per tutto quello che è accaduto la settimana scorsa. Fatto questo, la puntata è pronta per iniziare. Come al solito, si è offerto ampio spazio a Soleil Sorge. La naufraga, infatti, sin dall’inizio del suo approdo a Cayos Cochinos, ha rotto tutti gli equilibri. A causa soprattutto del suo carattere forte e sbarazzino. Ma avete notato quei piccoli tatuaggi disegnati sul suo corpo? Ecco, in questo articolo vi spiegheremo dettagliatamente il loro significato.

Insomma, Solei Sorge non è assolutamente passata inosservata a L’Isola dei Famosi. Non soltanto, quindi, per il suo carattere forte. Di cui ne abbiamo avuto prova anche durante il suo percorso a Uomini e Donne. Ma anche, e oseremmo dire soprattutto, per la sua straordinaria bellezza. Soleil, infatti, ha un fisico davvero da invidiare. Evidenziato, soprattutto, dai costumi che, giorno dopo giorno, sfoggia sulla spiaggia dell’Honduras. Tuttavia, però, a catturare l’attenzione dei telespettatori saranno stati senz’altro due tatuaggi disegnati sul suo corpo. Ci riferiamo, infatti, ad una luna disegnata all’altezza del lato destro dell’inguine. Ed, infine, ad una scritta stilizzata sulla parte destra del busto. “Maktub”, questo recita il tatuaggio. Ma cosa significa? La parola è di origini arabe e si traduce in: “Così è scritto”. Insomma, un chiaro messaggio inerente al destino deciso da Dio. Forse, proprio in merito a questo disegno divino che l’ex corteggiatrice ha incontrato Jeremias Rodriguez? Staremo a vedere.