Isola dei Famosi, dopo il caso Fogli arriva la clamorosa rivelazione di Gabriele Parpiglia.

L’edizione attuale dell’Isola dei Famosi, nelle ultime settimane, sta facendo molto parlare di sé. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha raggiunto l’apice durante la puntata in cui c’è stato il confronto tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona. Lì, l’ex re dei paparazzi, ha rivelato in diretta televisiva di avere le prove del tradimento della moglie dell’ex membro dei Pooh. Un momento di televisione molto criticato che ha fatto discutere per giorni interi. Secondo la critica infatti i toni utilizzati da Corona nei confronti di Riccardo Fogli sono stati aggressivi ed umilianti. Per questo motivo molti personaggi dello spettacolo si sono dissociati da quel che è successo ed hanno espresso solidarietà e parole di conforto nei confronti di Fogli.

LEGGI ANCHE -> Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi chiede scusa a Riccardo Fogli

Isola dei Famosi, dopo il caso Fogli arrivano le dimissioni di Gabriele Parpiglia nel ruolo di autore

L’ex bassista dei Pooh ha più volte affermato di fidarsi ciecamente della moglie Karin Trentini. Le parole di Corona però lo hanno scosso parecchio e il pubblico a casa questo l’ha percepito. Per questo motivo i vertici Mediaset hanno preso l’importante decisione di emanare un provvedimento immediato. Così, all’indomani della messa in onda della puntata ‘incriminata’ la Mediaset ha concordato l’uscita di alcuni autori, tra cui anche il capoprogetto. Molti così avevano ipotizzato il coinvolgimento, nel caso Corona-Fogli, anche di Gabriele Parpiglia. Il motivo è legato al fatto che l’autore e giornalista è legato all’ex re dei paparazzi da una bella amicizia. Più volte però Parpiglia ha voluto precisare di non essere implicato nella decisione di mandare in onda il filmato di Corona all’Isola. In più l’autore poche ore fa ha postato una storia Instagram in cui comunica ai suoi seguaci di aver rassegnato volontariamente le dimissioni dal programma l’Isola dei Famosi con queste parole: “Mi ero già dimesso serenamente con tanto di documenti ufficiali. Non muore nessuno. Sia chiaro. Ne riparliamo quando finirà questo programma…”.

Potrebbe interessarti anche –> Alessia Marcuzzi sotto accusa dopo Corona a L’Isola dei Famosi: arriva il commento di Karina Cascella

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dell’Isola dei Famosi e per essere sempre aggiornato sulle vicende dei naufraghi, allora CLICCA QUI