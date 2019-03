Juventus – Atletico Madrid in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Una partita che vale una stagione. Questa sera, infatti, all’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri proverà l’impresa di ribaltare il 2-0 dell’andata, con l’Atletico Madrid che, dal canto suo, proverà invece a difendere questo vantaggio comunque tutto sommato rassicurante. Si tratta di un autentico scontro tra titani, per molti una sorta di finale anticipata. Stando a quanto si è visto nel match del Wanda Metropolitano, la Juve ha ben poche speranze di ribaltare questo risultato, ma va considerato anche il fatto che è stata forse una delle peggiori prestazioni della banda di Allegri.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle varie partite che si tengono ogni giorno e per essere sempre aggiornato in senso più ampio sulla programmazione in televisione, allora CLICCA QUI!

Insomma, si tratta di una gara che i due allenatori affronteranno al massimo delle loro possibilità e che dunque promette fuoco e fiamme, con gli appassionati di calcio che non potranno perdersela per nulla al mondo.

Juventus – Atletico Madrid, come seguirla in streaming e in diretta TV

E’ un match che promette uno spettacolo di primissimo ordine, come detto, e potrai seguirlo solo ed esclusivamente sui canali di Sky Sport, dal momento che non sarà trasmessa in chiaro. Se, invece, vorrai seguirla da mobile, ricorda che puoi sempre usufruire del servizio a dir poco eccellente di Sky Go, sempre molto utile e funzionale. Insomma, una valida alternativa ai vari programmi che ci saranno stasera in TV.