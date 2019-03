Isola dei Famosi, Kaspar Capparoni contro Soleil Sorgé: spunta un clamoroso fuorionda.

E’ sicuramente una delle concorrenti più discusse di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Parliamo di Soleil. Bionda, bella e combattiva, Soleil si è subito fatta notare dal pubblico e dagli altri naufraghi per via del suo caratterino. Un carattere forte, di una donna che non ama farsi comandare. Ma proprio questo aspetto ha reso la bella Soleil una delle concorrenti che genera maggiori discussioni sull’isola. Il tutto amplificato dal fatto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è quasi sempre leader della settimana.

Leggi anche —->Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez contro Soleil: le parole dell’argentina

Tra i naufraghi con cui Soleil non ha instaurato un rapporto idilliaco c’è l’attore Kaspar Capparoni. Ed è proprio lui il protagonista di un fuorionda mostrato oggi su Canale 5 nella striscia pomeridiana dedicata al reality condotto da Alessia Marcuzzi. Scopriamo cosa è successo.

Per tutti gli ultimi aggiornamenti sull’Isola dei famosi e tutti i naufraghi ancora in gara CLICCA QUI!

Isola dei Famosi, Kaspar Capparoni contro Soleil Sorgè: ecco il fuorionda

Nel daytime dell’Isola andato in onda oggi 12 marzo 2019, sono state mostrate delle immagini tratte dalla puntata di ieri sera. Si tratta di un fuorionda, che riprende alcuni commenti dei naufraghi dopo la famosa lite riguardante le divisioni del cibo. Nel fuorionda in questione Soleil non appare, poiché aveva lasciato la Palapa per la prova leader. Ed è a questo punto che, forse approfittando dell’assenza della ragazza, Capparoni si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto forti. “Il leader di che? Della fascetta che le hanno dato. Perché di leader non ha niente. Ma che si è guadagnata?”.

Forse ti interessa anche —- >Isola dei Famosi 2019, Soleil Sorge: ecco il significato dei suoi tatuaggi

Queste le parole dell’attore su Soleil. E a Riccardo Fogli che ha affermato che Soleil è leader perché queste sono le regole del gioco, Kaspar risponde “Non è un gioco, i giochi non sono fatti con i sentimenti e le persone. E’ un’avventura non un gioco.” Ma la discussione continua e Kaspar ironizza sul poco coraggio di Soleil di dire le cose come stanno e sulla sua poca voglia di condividere il cibo. “E questa fa la leader? Ragazzi tremate, se dovesse vincere lei tremate!”.