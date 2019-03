Gemma Galgani rimessa al suo “posto” da Maria De Filippi che difende le scelte di Rocco Fredella

La storia tra Gemma e Rocco è arrivata ad una fine. La dama di Torino infatti è infuriata per una serie di dettagli sciocchi che, oggettivamente, ci fosse amore reale tra i due, sarebbero assolutamente da ignorare. Tra i due si è svolta la fatidica puntata “La Decisione” e alla fine la Galgani ha detto no e non ha voluto trascorrere la notte con lui e nemmeno proseguire la storia.

Uomini e Donne, Gemma dice no a Rocco

Il pubblico presente in studio e gli altri uomini e donne del parterre si infuriano e si scagliano contro di lei. Gemma cerca di difendere la sua decisione: “Le cose devono avvenire in modo sentimentale, io mi sento solo di fare le cose per amore e con sentimento, non studiate a tavolino. Non con una persona che mi ritrovo davanti e sembra esigere le cose”. Barbara, del parterre dichiara: “La Decisione non ti sta invitando a girare un film, ma solo a decidere di iniziare un percorso insieme. Rocco prima diceva che non provava attrazione ora non va bene, a lui interessava l’atmosfera” chiosa Gianni Sperti.

Maria De Filippi frena Gemma Galgani

Il problema sembra poi essere chi ha organizzato l’evento, una manager che aveva già lavorato con Giorgio Manetti. Maria De Filippi dichiara: “Che Rocco abbia fatto organizzare il tutto da qualcuno è normale, perché economicamente era impossibile che potesse affittare il Castello”. Gemma dice che doveva sapere tutto, compresa la conoscenza della manager che ha organizzato il tutto: “Aveva fatto eventi con Giorgio e Marco, ora con Rocco, mi sono stranita. Quando ho visto questa persona stavo per andarmene”.

Rocco contro Gemma dopo La Decisione

“Vi presento Gemma il personaggio – dichiara Rocco Fredella – Ci sono state due sensazioni che mi sono arrivate in quella sera. I suoi occhi quando è scesa dalla carrozza si vedeva che non voleva me. Poi io mi sono sentito la persona sbagliata nel posto più bello della tua vita. Io se prometto una cosa la mantengo, ti ho regalato il massimo che potevo fare e tu mi hai detto che io non sono la persona giusta”. Rocco accusa la Galgani di non aver scelto, di non aver detto né sì, né no”.

“Arrivati a questo punto tu per Rocco provi qualcosa o no?” chiede Maria De Filippi e la Galgani risponde di no: “Non ho fiducia in lui, nemmeno nelle piccole cose”. Gianni Sperti poi chiude: “Se sei sola è tutta colpa tua, sia chiaro”.

