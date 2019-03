Meghan Markle, il fratello a Non e la D’Urso: retroscena sul loro rapporto. Ospite negli studi di Barbara D’Urso, Thomas Markle Jr svelerà un inedito retroscena, lanciando un appello alla sorella Meghan.

Barbara D’Urso potrebbe far tremare Meghan Markle, l’anello debole della famiglia reale. A Live Non è la D’Urso.

Thomas Markle jr, questo il nome del fratellastro di Meghan da parte di padre. Pare che viva in Oregon al momento e che abbia vissuto a Los Angeles per undici anni con la ex moglie Tracy Dooley, dalla quale avrebbe avuto due figli: Thomas e Tyler.

Si dice che Thomas e Meghan fossero uniti da piccoli, ma che ora siano quasi due estranei.

Meghan Markle, il fratello a Non è la D’Urso

Thomas farà un appello in diretta alla duchessa di Sussex, per riuscire ad incontrare il futuro nipote.

A dare la conferma è stato TG com:

“In studio ci sarà anche Thomas Markle Junior, fratello della principessa Meghan che lei non vuole più vedere e alla quale il giovane rivolgerà un appello per poter conoscere il futuro nipote.”

Thomas è lo stesso che un anno fa ha scritto una lettera contro sua sorella indirizzata al principe Harry:

“Caro principe Harry, non è troppo tardi. Meghan Markle non è ovviamente la donna giusta per te. Più si avvicina il tuo matrimonio, più è chiaro che stai compiendo una grave errore. Non riesci a vedere la vera Meghan, che il mondo intero invece ora vede”. E altre parole pesanti come: “Che genere di persona intraprende la carriera mandando il padre in bancarotta e poi si dimentica di lui, lasciandolo in rovina e quando è il momento di ripagarlo, fa finta di non averlo mai conosciuto”.

“Ha invitato perfetti sconosciuti al matrimonio, e non la sua famiglia”.

“Se non fosse stato per mio padre, Meghan servirebbe ancora ai tavoli o farebbe la baby sitter”.

Insomma, si prospetta una puntata scoppiettante al Live Non è la D’Urso. Ne vedremo delle belle!

