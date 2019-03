Meteo Italia, in arrivo ancora pioggia e freddo nel week end: ecco dove

Dal punto di vista climatico si tratta di un mese di marzo davvero di difficile lettura dal momento che ci sono dei continui rovesci e cambiamenti. Dopo le ultime perturbazioni tra giovedì 14 e venerdì 15 ci saranno dei miglioramenti anche piuttosto importanti ma le precipitazioni sono dietro l’angolo dal momento che il sereno andrà via, di fatto, nel fine settimana. Al di là di questo, però, andiamo a vedere in maniera dettagliata come si andrà ad evolvere questo fine settimana.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle condizioni meteo in Italia giorno dopo giorno per sapere sempre il clima atteso in tutte le principali zone della penisola, in particolar modo nelle grandi città, allora CLICCA QUI!

Sabato, infatti, la situazione climatica sarà molto serena un po’ in tutta la penisola anche se qualche nuvoletta e qualche perturbazione inizierà a fare capolino. Il discorso, invece, cambierà in maniera importante e radicale domenica. Andiamo adesso a vedere in maniera dettagliata la situazione in alcune zone della penisola.

Meteo Italia, week end piovoso

A partire da domenica mattina, nubi e deboli piovaschi potranno colpire la zone orientale del Piemonte, alcuni settori centrali della Liguria e l’area di levante. Occhio, poi, anche alle piogge in alcune zone della Toscana. Sul resto delle regioni settentrionali avremo una moderata variabilità con maggiori schiarite sul versante Nord Est. Attenzione anche a qualche nevicata ad alta quota, in particolar modo sull’arco alpino occidentale ad alta quota. Nella rimanente parte della Toscana e fino al Lazio cielo nuvoloso. Sul resto del Paese invece, avremo condizioni di bel tempo con un clima soleggiato.