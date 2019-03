Nina Moric, triste messaggio: “4 anni che lotta col tumore”

E’ sempre molto attiva sui social network la bellissima Nina Moric, che non perde mai occasione per tenersi in contatto con i suoi fan ed i suoi seguaci. Nelle ultime ore aveva condiviso, in modalità storie, una foto di un dipinto da lei realizzato che non era passato inosservato e che, al contrario, aveva suscitato l’interesse di tutti.

Dal momento che le domande relative al quadro sono state tante, o almeno così pare, la modella ha voluto spiegarne ai suoi fan il significato più profondo e chi le ha ispirato questa opera. E la spiegazione che lei ha offerta non può non aver toccato la sensibilità di tutti i suoi fan.

Nina Moric, triste messaggio per i suoi fan

Ecco la spiegazione del soggetto raffigurato nel dipinto reso pubblico attraverso una storia condivisa oggi: “Mi avete chiesto cosa rappresenta il mio quadro. E’ dedicato ad una persona molto speciale, la mia migliore amica australiana. Da quattro anni sta combattendo contro il cancro. Ecco che cosa rappresenta”. Poi si è rivolta direttamente alla sua amica con una frase eloquente: “Ti amo!” Nelle ultime ore si è vociferato di un ritorno di fiamma tra lei e Luigi Favoloso.