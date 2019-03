Simona Izzo, Vieni da Me, Caterina Balivo, la confessione: “Sono bipolare subclinica, non è facile starmi accanto”.

Simona Izzo, ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me, ha raccontato alcuni dettagli importanti della sua vita personale come i rapporti passati prima di quello con Ricky Tognazzi. La Izzo ha avuto infatti una storia con Maurizio Costanzo e un matrimonio grande con Antonello Venditti. Proprio in merito al cantante la Izzo ha voluto parlare della loro storia passata.

Simona Izzo Antonello Venditti: la fine della storia per tradimento

“Io so scegliere uomini, come tutte le donne che hanno il fiuto – spiega Simona Izzo – Le donne della preistoria volevano l’uomo che sapesse portare più prede, io capisco chi è leader e li scelgo e un po’ li forgio pure. Io mi sono occupata molto degli uomini della mia vita. Antonello Venditti è stato mio marito, abbiamo avuto un figlio ed è stata una grande storia d’amore”. La loro relazione è però finita: “Le storie poi si sa, non finiscono mai bene se no non finirebbero e io non ho perdonato. Non sono più arrabbiata con Antonello Venditti, mi ha lasciato, mi ha tradito… il tradimento è qualcosa che io non sopporto, non ce la faccio perché io non ho mai tradito. Posso sostituire un uomo, ma prima di baciare un altro lascio il compagno che ho. Certo è un rischio, mi sono innamorata di un altro uomo solo e quando la storia precedente era terminata”.

Simona Izzo malata: “Sono bipolare subclinica”

Sono stata male è vero, ma tendo a soffrire perché sono una bipolare subclinica e quindi ho dei momenti di grande felicità e momenti di grande sofferenza. Io ho delle gioie involontarie e delle depressioni involontarie su base endogena. Non deve succedere qualcosa di scatenante, ma questa voglia di non esserci prende il sopravvento. Amo anche questa parte di me, l’infelicità mi fa fare le cose”.

