Stasera in Tv, martedì 12 marzo: Il Collegio | Trama | Anticipazioni. In onda stasera su Rai 2 alle 21:20 l’ultima puntata de Il Collegio.

Stasera in tv, 12 marzo 2019, si conclude la terza edizione de Il Collegio, in onda alle 21:20 su Rai 2 con la quinta ed ultima puntata. Il reality mostra le vicende di un gruppo di adolescenti tra i 13 e i 17 anni dei nostri giorni che viene sottoposto all’educazione di un gruppo docenti di vecchio stampo e dai metodi all’antica. Il tutto si svolge nella famosa struttura nota come Collegio Convitto di Celana, in provincia di Bergamo, non più attiva, ma per anni simbolo di rigidità e severità. Inoltre il reality show riprende il format americano “That’ll Teach’me” e la voce narrante è Giancarlo Magalli, come nelle precedenti edizioni.

Stasera in Tv, martedì 12 marzo: Il Collegio, anticipazioni quinta e ultima puntata

La quinta e ultima puntata del reality Il Collegio è dedicata all’ultima settimana, la più attesa e temuta dagli studenti, quella degli esami finali. Ai ragazzi viene chiesto di improvvisarsi professori per spiegare ai loro compagni cosa hanno imparato. A quanto pare essere per una volta dietro la cattedra riesce ad impartire agli studenti una lezione importante. Per allentare la tensione inoltre Il Collegio offre agli studenti alcuni momenti di svago sempre però facendo riferimento agli anni sessanta. Tra le verifiche e la festa di fine anno però si avvicina il momento dei saluti. Infatti il ricongiungimento con le famiglie è vicino, ma c’è chi potrebbe non avere un diploma e rendere orgogliosi i propri genitori.

Riuscirà questo gruppo di adolescenti così indisciplinato a seguire le regole del 1968? Appuntamento a questa sera!